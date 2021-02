Droomdebuut voor Vlap tegen Bayern München: goal, assist en shirt van Lewandowski mee naar huis

Met het shirt van Robert Lewandowski op zak liep Vlap vanavond stralend richting de kleedkamer. Het is voor de Friese middenvelder een mooi aandenken aan een memorabele avond. Zijn debuut in de Bundesliga had hij niet mooier kunnen wensen, twee weken nadat Arminia Bielefeld hem huurde van Anderlecht. Vlap schoot al na negen minuten spelen raak in de uitwedstrijd bij Bayern München, dat afgelopen donderdag in Qatar nog het WK voor clubs won door het Mexicaanse Tigres in de finale met 1-0 te verslaan. Na een pass van zijn nieuwe teamgenoot Manuel Prietl kreeg Vlap de bal voor zijn linkervoet, maar met zijn mindere been passeerde hij Bayern-doelman Manuel Neuer met een fraai schot. In de 37ste minuut gaf Vlap uit een indraaiende hoekschop ook nog de assist bij de 0-2 van Amos Pieper. Zijn kopgoal betekende de eerste goal uit een standaardsituatie dit seizoen voor Arminia.



In de eerste 24 minuten moest de wedstrijd al twee keer kort worden stilgelegd, omdat door de sneeuw de zijlijnen niet meer zichtbaar waren. Daarna werd de sneeuw een stuk minder en dus kon de wedstrijd gewoon worden uitgespeeld. Arminia Bielefeld speelde dus een uitstekende eerste helft, maar kon de drie punten niet meenemen uit de Allianz Arena.