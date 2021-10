Druk van de ketel voor Koeman in aanloop naar Clásico na zege Barça op Valencia

Volgende week zondag (16.15 uur) komt Real Madrid op bezoek in Camp Nou, maar Barcelona speelt woensdagavond (18.45 uur) eerst nog thuis tegen Dinamo Kiev in de Champions League. Daarin heeft Barcelona de punten ook hard nodig, nadat in de eerste groepswedstrijden werd verloren van Bayern München (0-3) en Benfica (3-0). Koeman nam het vanavond op tegen zijn oude club. Op 16 april 2008 won hij de Copa del Rey met Valencia, maar vijf dagen later werd hij ontslagen na een 5-1 nederlaag in Bilbao.



Valencia kwam vanavond al in de vijfde minuut op voorsprong door een uithaal van aanvoerder José Luis Gayà. In de dertiende minuut maakte Ansu Fati bij zijn eerste basisplaats in een jaar de gelijkmaker, nadat hij fraai de verre hoek vond na een goede kaats van Memphis Depay. De spits van Oranje maakte vijf minuten voor rust de 2-1 na een lichte overtreding van Gayà op Fati. Valencia-doelman Jasper Cillessen had geen schijn van kans op de snoeiharde strafschop van Memphis, die na tien duels voor Barça op vier goals en twee assists staat.