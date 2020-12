Dubbele rampavond Juventus: pak slaag in eigen huis en De Ligt valt uit

Pas in de tweede helft dacht Ronaldo de 1-1 te maken namens Juventus, maar de Portugese superster stond ruim buitenspel en die treffer ging dan ook terecht niet door.



Door enorm geschutter in de achterhoede liep Fiorentina vervolgens uit naar een ongekende 0-3 zege in Turijn. Eerst was het Leonardo Bonucci die over de bal heen maaide, waarna de bal via Alex Sandro het doel in ging en niet veel later verspeelde Bonucci de bal aan Ribéry, die de bal aan Cristiano Biraghi gaf. Hij zag zijn voorzet binnengewerkt worden door voormalig Juventus-speler Martín Cáceres.



Tot overmaat van ramp moest De Ligt vervolgens de strijd nog staken met een bovenbeenblessure. Hij zag vanaf de bank toe hoe zijn ploeg met een 0-3 nederlaag van het veld stapte. De eerste nederlaag voor Juventus van het seizoen was daarmee een feit.