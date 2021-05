Dubbele wraak van apetrotse Tuchel: ‘We hebben City voor de derde keer verslagen: dat zegt genoeg’

Tuchel trad in januari aan als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. ,,Ik ben erg trots, maar dat was ik voor de wedstrijd al. Ik heb zoveel vertrouwen in deze ploeg. Het is een zeer sterke groep, een eenheid.” De Duitser verloor vorig seizoen met zijn toenmalige club Paris Saint-Germain in de CL-finale van Bayern München. Een paar maanden later werd hij op straat gezet.

Dit keer was er dus wél succes, de dubbele wraak smaakte zoet voor Tuchel. “Ik was heel dankbaar dat ik nu weer in de finale stond. Ik voelde me nu anders, ik voelde dit keer het succes dichtbij komen. We waren vooraf niet favoriet, hoewel we in de beker en in de competitie al van City hadden gewonnen in het afgelopen seizoen. Nu hebben we ze voor de derde keer verslagen. Dat zegt genoeg over onze kracht. Het was een heel zwaar gevecht, maar door elkaar te helpen en te steunen hebben we het gered. We waren vastbesloten om te winnen.”