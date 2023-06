Duel in Zuid-Amerika loopt volledig uit de hand: tien rode kaarten, waarvan negen in één minuut

Scorende Hakim Ziyech lijdt met Marokko verrassen­de nederlaag bij Zuid-Afri­ka

Marokko heeft in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup een verrassende nederlaag tegen Zuid-Afrika geleden. De nummer 4 van het afgelopen WK in Qatar ging in Johannesburg met 2-1 onderuit. Oud-Ajacied Hakim Ziyech maakte het doelpunt voor Marokko.