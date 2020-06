Duits voetbal praat over terugkeer supporters in stadions

Trainer Barcelona: Suárez na twee of drie duels op oude niveau

14:58 Trainer Quique Setién van FC Barcelona is blij dat hij het seizoen met Luis Suárez kan hervatten. ,,Hij is praktisch weer helemaal fit", blikt hij vooruit naar het uitduel van zaterdag met Real Mallorca. ,,We kijken hoe het gaat. Ik denk dat hij na twee of drie wedstrijden weer op zijn oude niveau is."