Duitse bond spreekt angst voor hooligans tegen

De DFB liet zaterdag weten dat voor een verplaatsing naar Sinsheim, waar 1899 Hoffenheim zijn thuiswedstrijden afwerkt, is gekozen om een vol stadion te garanderen. In de Rhein-Neckar Arena is plaats voor ruim 30.000 fans, in Frankfurt bedraagt de capaciteit 52.000 toeschouwers. Der Spiegel beriep zich op interne mails, waarin zorgen werden geuit over mogelijke problemen met 'ultras' van Eintracht Frankfurt. De DFB zou volgend jaar in Frankfurt willen spelen tegen een meer aansprekende tegenstander.