Duitse bond straft spelers niet voor steunbetuigingen aan Floyd

Cijfers tonen aan: nauwelijks verschil in voetbal mét en zonder publiek

15:36 In de Bundesliga zijn inmiddels de eerste vier speelronden achter de rug. Supporters vreesden voor een ander spelbeeld in lege stadions, maar cijfers spreken dat tegen. Er zijn nauwelijks veranderingen tussen wedstrijden in volle en lege stadions.