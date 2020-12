Duitse media: Schalke 04 ontslaat trainer en doet opnieuw beroep op Huub Stevens

Huub Stevens keert opnieuw terug op de bank bij Schalke 04. Volgens de gezaghebbende Duitse media neemt de 67-jarige Nederlander het roer tijdelijk over van trainer Manuel Baum, die vandaag vanwege de slechte resultaten is ontslagen bij de club uit Gelsenkirchen.

Schalke 04 is bezig aan een dramatisch jaar. De club won op 17 januari voor het laatst een wedstrijd in de Bundesliga en is bezig aan een vrije val. Om die reden werd trainer David Wagner eind september op straat gezet. Maar ook diens opvolger Baum slaagde er niet in om de ommekeer te bewerkstelligen.

Volledig scherm Huub Stevens op de tribune als lid van de raad van toezicht van Schalke. © BSR Agency

Stevens, Schalke’s trainer van de eeuw en in Gelsenkirchen lid van de raad van toezicht, neemt de club in elk geval de laatste twee wedstrijden van het jaar onder zijn hoede. Schalke staat onderaan in de Bundesliga met vier punten uit twaalf duels en speelt morgenmiddag op eigen veld zijn laatste competitiewedstrijd van 2020 tegen Arminia Bielefeld, de nummer 16 van de Bundesliga. Komende dinsdag wacht in de DFB-Pokal de uitwedstrijd bij SSV Ulm, dat uitkomt op het vierde niveau.

Volledig scherm Stevens windt zich op tijdens een duel met Hoffenheim in 2019. © BSR Agency

Daarna volgt een zeer korte winterstop, want op zaterdag 2 januari hervat Schalke de Bundesliga alweer met een thuiswedstrijd tegen Hertha BSC.

Voor Stevens wordt het zijn vierde periode als trainer van Schalke. Voor het laatst was hij actief tussen mei en juli 2019. Hij behoedde de club destijds voor degradatie. Met twee zeges en vier gelijke spelen in tien duels loodste hij Schalke toen naar een veertiende plaats. De rol van redder in nood vervulde hij de laatste jaren vaker bij clubs. Met succes, want Stevens degradeerde in zijn lange loopbaan nog nooit.

Volledig scherm 1997: Stevens en de legendarische manager Rudi Assauer met de UEFA Cup, zijn grootste succes als trainer van Schalke. © BSR Agency