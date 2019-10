Duitse trainer moet Cercle Brugge redden

Bondscoach België: ‘We hebben meer kwaliteit dan tijdens WK’

11 oktober De Belgische voetbalploeg is nu sterker dan vorig jaar tijdens het WK in Rusland. Dat concludeerde bondscoach Roberto Martinez na de uitbundige zege in Brussel tegen San Marino: 9-0. Met de zevende opeenvolgende zege in de kwalificatiegroep plaatsten de Rode Duivels zich als eerste land voor de eindronde van het EK volgend jaar zomer.