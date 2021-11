Duitse wetenschappers: Profvoetballers presteren langdurig minder na besmetting met corona

Wout Weghorst was vorige maand twee weken uitgeschakeld na een besmetting met covid-19. Er is een aanzienlijke kans dat zijn prestaties de komende maanden eronder zullen lijden. Dat beweert een team wetenschappers van de Universiteit van Düsseldorf.

Als een besmette speler hersteld is, is het 5,7 procent minder waarschijnlijk dat hij net zo vaak speelt als voordat hij ziek werd. In de eerste 150 dagen missen de besmette profvoetballers bijna tien procent van de mogelijke speelminuten. Pas na 225 dagen is dat effect weg.

Besmette voetballers worden namelijk eerder gewisseld. Om de prestatie in een wedstrijd te meten, gebruikten de wetenschappers het aantal passes. Dat aantal daalt gemiddeld bij spelers die corona hadden met 5,1 procent. Dit blijft zelfs langer dan een halfjaar na genezing zo. ,,We beschouwen dit als causaal bewijs dat covid-19 infecties langdurige prestatiedalingen veroorzaken bij geïnfecteerde voetballers’, aldus het rapport ‘The Long Shadow of an Infection: COVID-19 and Performance at Work”.

Bij profs ouder dan 30 jaar daalden de prestaties soms zelfs met meer dan tien procent. De wetenschappers zien ook dat voetballers meer tijd nodig hebben om te herstellen na een wedstrijd.

De wetenschappers hebben vanaf het begin van de pandemie tot juli dit jaar data verzameld uit de Bundesliga en de Serie A. In die periode waren er in beide competities in totaal 257 spelers die besmet waren met covid. Hiervan konden 233 professionals worden geïdentificeerd via krantenartikelen en berichten van clubs. Via Opta Sports was er ook een controlegroep om uit te sluiten dat bepaalde prestatieveranderingen niet te wijten waren aan de infectie.

De wetenschappers van de Heinrich Heine University in Düsseldorf zeggen dat de prestatiedalingen bij besmette amateursporters nog ernstiger zullen zijn en komen daarom met een advies: ,,Onze resultaten kunnen als verder argument dienen voor het vaccineren van jonge en sportieve mensen.”