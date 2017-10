Duitser Aogo doneert twee procent salaris aan kwetsbare kinderen

Plaatsing voor WK zorgt voor ongekende taferelen in Egypte

18:27 Volwassenen die hun tranen de vrije loop laten gaan, een man met één been die uit zijn rolstoel springt: de plaatsing van Egypte voor het WK maakte gisteren veel los in het Noord-Afrikaanse land. Logisch: Egypte is er in Rusland voor het eerst sinds 1990 weer bij.