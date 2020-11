Duitsers zijn wel klaar met Joachim Löw

Samenvatting Wijnaldum: Ik denk dat dit een van onze beste wedstrij­den was

19 november Het Nederlands elftal zal met een gemengd gevoel terugkijken op de wedstrijd tegen Polen. Een 1-0 achterstand werd weliswaar omgebogen in een 1-2 overwinning, maar de Final Four in de Nations League werd door de 0-2 zege van Italië op Bosnië en Herzegovina niet bereikt. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen", zei aanvoerder Georginio Wijnaldum na afloop.