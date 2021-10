Duitsland eerste land dat zich kwalificeert voor WK 2022, Hansi Flick evenaart Joachim Löw

Duitsland is naast gastland Qatar het tweede land dat zeker is van deelname aan het WK 2022. De Duitsers wonnen met 0-4 op bezoek bij Noord-Macedonië.

Met nog twee wedstrijden te gaan in het WK-kwalificatietoernooi is het Duitsland van bondscoach Hansi Flick niet meer in te halen door de overige landen in Groep J. In maart verloor Duitsland nog verrassend met 1-2 van Noord-Macedonië, maar dat liet Die Mannschaft vanavond niet gebeuren. Kai Havertz maakte pas vijf minuten na rust de 0-1, maar daarna was de ban gebroken. Timo Werner maakte nog twee goals, waarna het slotakkoord voor de achttienjarige Jamal Musiala was: 0-4. Musiale werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit voor Duitsland in een competitieve wedstrijd.

Door de zege behaalde bondscoach Flick de vijfde opeenvolgende zege. ,,We hebben ons zo snel mogelijk gekwalificeerd voor het WK volgend jaar in Qatar. Het team verdient opnieuw een compliment voor de instelling. Dit was een perfect resultaat, we hebben gekregen wat we wilden", aldus Flick. ,,We speelden in de eerste helft een beetje te wild en gehaast. We hielden het hoofd echter koel en konden daardoor na de rust toch toeslaan”, oordeelde Flick, die Löw met vijf overwinningen in zijn eerste vijf interlands met Duitsland inmiddels heeft geëvenaard.

Volledig scherm © AP

Noord-Macedonië was tot vanavond de nummer twee in de groep en door de debutant op het afgelopen EK te verslaan, sloeg Duitsland dus een onoverbrugbaar gat. Roemenië, dat met 1-0 won van Armenië staat met dertien punten tweede, acht punten achter de Duitsers. Noord-Macedonié en Armenië hebben twaalf punten.



IJsland won in dezelfde groep met 4-0 van Liechtenstein, mede door twee goals van AZ-aanvaller Albert Gudmundsson. Hij benutte twee penalty’s.

België

België, dat deze week van zowel Frankrijk als Italië verloor bij de Final Four van de Nations League, had zich vanavond zonder te spelen ook kunnen plaatsen voor het WK in Qatar. Dat was het geval als Wales niet zou winnen op bezoek bij Estland. Dat gebeurde echt niet. Het werd 0-1 in Tallinn, waardoor Wales samen met Tsjechië, dat met 0-2 won van Belarus, op plek twee staat achter België met elf punten. België zou theoretisch alleen nog door Wales ingehaald kunnen worden. België en Wales spelen allebei nog twee wedstrijden, Tsjechië speelt nog maar één duel.

Groep H

In Groep H wacht een zinderende apotheose. Kroatië bleef op 2-2 steken tegen Slowakije en omdat Rusland met 1-2 won van Slovenië gaan de Russen met negentien punten aan kop in die groep. Kroatië volgt op zeventien punten, Slowakije en Slovenië zijn allebei kansloos voor plaatsing voor het WK met tien punten. Even dacht Kroatië nog te winnen van Slowakije, maar een goal van Nikola Vlasic werd in de slotfase afgekeurd wegens buitenspel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.