Duitsland mist Kimmich in oefenduel met Oranje, Flick verklapt basisspelers

Aanvoerder Manuel Neuer keert terug onder de lat bij de Duitsers, Antonio Rüdiger leidt de defensie, bevestigde bondscoach Hansi Flick. ,,Zij staan in de as”, aldus Flick, die de jonge Jamal Musiala van Bayern München ‘een optie’ noemde. Neuer en Rüdiger ontbraken tegen Israël. ,,De rest beslissen we later, maar we treden in ieder geval met een goed voorbereide ploeg aan.”