Duitsland of Engeland: Bayerns wonderkind Musiala hakt de knoop door

InterlandcarrièreJamal Musiala heeft de knoop doorgehakt. Een dag nadat hij namens Bayern München trefzeker was in het Champions League-duel met Lazio ( 1-4 ) heeft het zeventienjarige toptalent besloten om zijn interlands voor Duitsland te gaan spelen. Daarmee laat hij het Engelse elftal links liggen.

Hij speelde 22 jeugdinterlands voor Engeland, maar zijn gevoel heeft Musiala nu toch richting een Duitse interlandcarrière gedreven, zo legt hij uit tegenover The Athletic. ,,Ik heb heel lang over de vraag nagedacht. Wat is het beste voor mijn toekomst? Waar heb ik de meeste kans om te spelen? Uiteindelijk heb ik naar mijn gevoel geluisterd. Dat heeft me langere tijd gezegd dat het een goede beslissing is om voor Duitsland te kiezen, het land waar ik geboren ben. Maar toch, het was zeker niet makkelijk.”

Musiala werd geboren in Stuttgart als kind van een Nigeriaanse vader en een Duitse moeder, maar al op zevenjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Engeland. Daar speelde hij in de jeugd van Southampton en Chelsea, waarna de middenvelder in de zomer van 2019 de overstap maakte van Chelsea naar Bayern München. Daar maakte hij vorig seizoen, op 20 juni, als zeventienjarige zijn debuut voor het eerste elftal.

Dit seizoen doet coach Hansi Flick nog veel vaker een beroep op het toptalent. Verspreid over alle competitie speelde Musiala dit seizoen al 24 wedstrijden voor Bayern, waarvoor hij gisteravond de jongste doelpuntenmaker ooit werd voor de Rekordmeister in de Champions League. Na Bojan Krkic werd Musiala bovendien de jongste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van het miljoenenbal. Musiala viert over twee dagen zijn achttiende verjaardag.

Volledig scherm Jamal Musiala. © EPA