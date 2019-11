Duitsland plaatst zich met ruime zege op Wit-Rusland

Oostenrijk via zege op Macedonië achter Polen aan naar EK

22:36 Ook in groep G van de EK-kwalificatie is de beslissing gevallen. Oostenrijk won in het Ernst Happel Stadion met 2-1 van Noord-Macedonië, waarmee het plaatsing heeft afgedwongen voor het eindtoernooi. Polen was daarvan reeds verzekerd.