Duitsland verslaat Israël in aanloop naar duel met Oranje, België blijft steken op gelijkspel met Ierland

Kai Havertz zette de Duitsers op voorsprong. Nog voor rust maakte zijn ploeggenoot bij Chelsea Timo Werner er 2-0 van. Thomas Müller miste in de slotfase nog een strafschop. In extra tijd miste ook Yonatan Cohen aan de andere kant vanaf elf meter.

België niet langs Ierland

De Rode Duivels zijn een oefeninterland in Dublin tegen Ierland niet verder gekomen dan 2-2. De Ier Alan Brown kopte vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnen. België trad in Dublin aan zonder spelers die meer dan vijftig interlands achter hun naam hebben staan, zoals Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Bondscoach Roberto Martínez had ervoor gekozen de twee oefenduels - de Belgen spelen dinsdag tegen Burkino Faso - te benutten om wat andere spelers te testen.

Al na 12 minuten zette Michy Batshuayi met een schot vanaf de linkerkant de Belgen op voorsprong. In de 35e minuut was het gelijk na een doeltreffende omhaal van de geboren Nigeriaan Chiedozie Ogbene.

Kane helpt Engeland aan zege op Zwitserland

De Zwitsers namen in de 22e minuut een voorsprong. Breel Embolo kopte raak uit een voorzet van Xherdan Shaqiri. Kort voor rust trokken de Engelsen de stand weer in evenwicht. Verdediger Luke Shaw schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de bal langs doelman Jonas Omlin.

Spanje

Spanje heeft de eerste oefenwedstrijd met het oog op het WK voetbal van komend najaar met de grootste moeite gewonnen van Albanië. In het stadion van Espanyol besliste invaller Dani Olmo het duel in de 90e minuut: 2-1.

De ploeg van coach Luis Enrique had vrijwel continu de bal, maar scoren lukte pas een kwartier voor tijd. Ferran Torres passeerde de Albanese doelman Etrit Berisha, op aangeven van de kort daarvoor ingevallen Yéremi Pino. Daarmee leek de winst toch binnen, maar 5 minuten voor tijd maakte Albanië gelijk via Myrto Uzuni, die in La Liga uitkomt voor Granada. Olmo, middenvelder van RB Leipzig, zorgde met een knap schot in de kruising alsnog voor de zege. Spanje speelt dinsdag een tweede oefenduel. Dan is IJsland de tegenstander.