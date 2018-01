Duitsland vraagt Cardiff spelers heel te laten na zware tackle op Sané

'Hey CardiffCity. We hebben deze zomer nogal een belangrijk toernooi. Willen jullie alsjeblieft onze spelers geen pijn doen. Bedankt.'



Bennet bood na afloop zijn excuses aan via Twitter. 'Ik wilde de aanval stoppen, maar was te laat.'



Sané is als gevolg van de keiharde tackle zeker twee weken uitgeschakeld. ,,Mogelijk zelfs een maand", aldus Guardiola. ,,De scheidsrechters zijn er om de spelers te beschermen. Ik kan nog aanvaarden dat een doelpunt wordt afgekeurd, maar spelers moeten echt beschermd worden. Als het gevaarlijk is, dan is het gevaarlijk."