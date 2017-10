'Duizelige' Werner meldt zich af voor kwalificatieduels Duitsland

Het is voor Harry Kane al een jaar lang 'Hur­ri­ca­ne-sea­son'

11:29 Iedere maandag lichten we een speler uit die in het afgelopen weekend in positieve zin opviel op de Europese velden. Vandaag in deel 8: Harry Kane, de spits van Tottenham Hotspur die zaterdag tegen Huddersfield Town wéér twee treffers toevoegde aan zijn imposante lijst in 2017.