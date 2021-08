Dumfries ziet vanaf de bank droomdebuut Correa bij Inter

Feyenoord mist Senesi in Zweden: ‘Er zal zeker geen compleet ander team staan’

25 augustus Marcos Senesi mist donderdag de uitwedstrijd van Feyenoord tegen IF Elfsborg in de play-offs om een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League. De Argentijnse verdediger is nog onvoldoende hersteld van de blessure die hij zondag in het thuisduel met Go Ahead Eagles opliep.