Dure fout Rooney: Derby kan promotie vrijwel vergeten

Derby County had de play-offs anderhalve week geleden plots voor het grijpen. Na een ronduit zwakke eerste seizoenshelft rechtten The Rams de rug, maar met een zware serie in de laatste weken - met de complete top 6 als tegenstander - eindigt het seizoen voor Cocu cs toch in een domper.



Derby County staat na 44 van de 46 duels op de tiende plaats, exact zes punten achter de tegenstander van vanavond. Cardiff City staat nog altijd op een play-offpositie, maar voelt de hete adem in de nek van onder meer Millwall, Swansea City en Preston North End.