Düsseldorf stunt tegen Dortmund, Weghorst weer trefzeker

Lukebakio was in de 22ste minuut het eindstation van een perfecte counter. Na balverlies van Dortmund speelde de Belg zich na een uitstekende dieptepass van Kevin Stöger vrij voor het doel: 1-0. Het was koren op de molen voor de compact spelende thuisclub die tegen de apathische koploper flink van zich afbeet en er af en toe levensgevaarlijk uit kwam.



Dortmund-trainer Lucien Favre begon met Paco Alcácer en Jadon Sancho op de bank, maar had zijn twee aanvallende azen na een uur alsnog hard nodig. Zijn ploeg keek toen echter al tegen een 2-0 achterstand aan, omdat Jean Zimmer vlak na rust de bal vanaf de punt van het strafschopgebied in de verre kruising ramde.



Met zijn twaalfde goal van het seizoen deed het fenomeen Alcácer tien minuten voor tijd wat er van hem werd gevraagd. De rake kopbal van de Spanjaard - zijn tiende doelpunt als invaller - was het startsein voor een ware belegering van het Fortuna-doel. Maar op karakter hield de thuisclub stand.