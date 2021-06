Ecuador maakt op Copa América eind aan lange reeks overwinningen Brazilië: 1-1

Brazilië zag zondagavond op de Copa América tegen Ecuador een reeks van tien overwinningen op rij ten einde komen. In het lege Estádio Olímpico in Goiânia werd het 1-1, het eerste puntenverlies voor de Seleção sinds de ploeg in november 2019 een oefenduel met 1-0 verloor van Argentinië.

Gevolgen had het gelijkspel niet voor de titelverdediger, die na drie overwinningen al winnaar was van groep B en daarmee zeker van de kwartfinales. Ecuador had aan het punt ook voldoende om zich bij de laatste acht te voegen. Venezuela verloor in Brasília met 1-0 van het ook al gekwalificeerde Peru en is uitgeschakeld.

De Braziliaanse bondscoach Tite had een aantal van zijn spelers op de bank gehouden voor het duel met Ecuador, waarin toch niets meer op het spel stond voor de negenvoudig Zuid-Amerikaans kampioen. Neymar kreeg een hele wedstrijd rust, vaste krachten Danilo, Casemiro en Richarlison begonnen op de bank en kwamen na rust nog in het veld.

Volledig scherm Brazilië viert de openingstreffer van Éder Militão (14) tegen Ecuador. © EPA Lucas Paquetá viel het meeste op bij de Brazilianen, die de creativiteit van Neymar misten en zonder veel inspiratie speelden. Toch leidde Brazilië bij rust met 1-0 door een kopbal van Real Madrid-verdediger ëder Militão.

In de tweede helft werd Brazilië verrast door een aanstormend Ecuador, dat zijn lef acht minuten na rust beloond zag met de gelijkmaker uit een vlammend diagonaal schot van invaller Angel Mena. Pas nadat Tite zijn motor op het middenveld Casemiro het veld in had gestuurd, kreeg Brazilië weer wat grip op de wedstrijd. Geen van beide ploegen kreeg echter nog grote grote kansen, ook al omdat er nauwelijks meer werd aangedrongen aangezien het gelijkspel prima was voor zowel Brazilië als Ecuador.

Tegelijkertijd won Peru in de Braziliaanse hoofdstad Brasília met 1-0 van Venezuela door een goal van Andre Carrillo. De nederlaag bezegelde het lot van het geplaagde Venezuela, dat in het begin van het toernooi te kampen had met een grote corona-uitbraak in de selectie en vijftien nieuwe spelers moest laten invliegen. De Venezolanen zijn uitgeschakeld, Brazilië, Peru, Colombia en Ecuador gaan door naar de laatste acht.

Hun tegenstanders in de kwartfinale weten ze maandagavond, als de laatste speelronde in groep A is voltooid. Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay zijn al gekwalificeerd, maar de afsluitende duels moeten bepalen welk land op welke positie eindigt. Argentinië speelt in Cuiabá tegen het al uitgeschakelde Bolivia, Uruguay en Paraguay ontmoeten elkaar in Rio de Janeiro.

Volledig scherm De Braziliaanse steraanvaller Neymar zat het gehele duel op de bank. © AFP