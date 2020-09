Eddie Nketiah redt Arsenal, weer zeven goals bij duel Leeds

Nketiah was in de 77e minuut in de ploeg gekomen voor Alexandre Lacazette, de maker van de 1-0. Lacazette kopte raak op aangeven van Pierre-Emerick Aubameyang, die eerder deze week zijn contract bij Arsenal verlengde. Michail Antonio bracht West Ham vlak voor rust op gelijke hoogte. Geen ploeg was dit seizoen vaker trefzeker via een invaller dan Arsenal. In heel 2020 namen invallers bij de Gunners al zes doelpunten voor hun rekening.