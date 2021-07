Edgar Davids na zeven maanden alweer weg als coach van SC Olhanense: ‘Zijn aanstelling was catastrofaal’

Davids werd in januari aangesteld als coach van SC Olhanense en de 74-voudig Oranje-international moest de Portugese club naar het nieuw te vormen derde niveau (Liga 3) loodsen. Dat lukte niet, waardoor SC Olhanense volgend seizoen op het vierde niveau van Portugal actief is. Davids, die in zijn eerste wedstrijd als coach direct rood kreeg , won acht van de negentien wedstrijden met de club. Voorzitter Luís Torres noemde de benoeming van Davids als coach eerder al catastrofaal middels een open brief: ,,De keuze om hem aan te stellen was een keuze van onze sportief directeur. Het werd me opgedrongen. Financieel zou zijn komst de club beter maken. Dat heb ik niet gemerkt. Op sportief vlak was zijn aanstelling catastrofaal. Ik zag dit aankomen, maar we hadden weinig opties", zo schreef de voorzitter destijds in een brief naar de fans.

Het vertrek van Davids hing sinds de tegenvallende prestaties én de brief van de voorzitter al in de lucht. ,,Onze trainer is er niet in geslaagd om een band te creëren met de spelers en ons team een duidelijke speelwijze aan te leren. Daar moeten we eerlijk in zijn. Edgar Davids is iemand met een rijke historie als speler, maar dat zegt dus helemaal niets over zijn kwaliteiten als trainer", zo viel destijds in de brief van de voorzitter te lezen.



De club zelf houdt het een stuk zakelijker bij het bekendmaken van Davids’ vertrek: ,,We wensen hem persoonlijk en sportief al het succes van de wereld bij zijn volgende project.”