Een boycot? Je zal maar gestorven zijn bij de bouw van een WK-stadion waarin nooit een WK wordt gespeeld

Wat zou Madhu Bollapally (43) hebben gewild, of Mohammad Shahid Miah (29)? Zouden ze willen dat we dat verdoemde WK in Qatar massaal boycotten, of juist niet?



We zullen het nooit weten, want Madhu en Mohammad zijn er niet meer. Het zijn twee van de minimaal 6500 gastarbeiders die in de afgelopen tien jaar stierven bij de bouw van de WK-stadions in Qatar, de ene uit Bangladesh, de andere uit India.