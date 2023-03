Een operatie van 111 miljoen euro: hoe Neymar zijn toekomst in de handen van twee doktoren legde

‘Paul Pogba ontbreekt bij Juventus om discipli­nai­re redenen’

Paul Pogba ontbreekt in de selectie van Juventus voor de wedstrijd in de Europa League tegen het Duitse Freiburg. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport moet de Franse international het duel om disciplinaire redenen vanaf de tribune volgen. Pogba zou zich woensdagavond te laat hebben gemeld in het trainingskamp.