Eerbetoon Birmingham City: rugnummer 22 voor altijd voor Bellingham

Bellingham liet woensdagavond zijn tranen de vrije loop nadat hij wist dat zijn tijd bij Birmingham City er voorlopig op zit. De zeventienjarige Engelsman verkast naar de Bundesliga voor een recordbedrag. Hij bedankte na het duel met Derby County zijn teamgenoten, familie en vrienden alvorens hij een tijdje op het gras van Tilton Road End bleef zitten. ,,Ik houd zó veel van deze club. Ik hoop dat de fans ervan hebben genoten om me te zien voetballen. Birmingham City zal voor altijd een grote plaats in mijn haart hebben. Het is mijn club en de club waar ik altijd fan van ben geweest", aldus Bellingham op de clubwebsite. ,,Ik kwam hier sinds mijn zevende en het is logisch dat ik wat tranen in mijn ogen kreeg. Voor nu is Borussia Dortmund de beste plek om mijzelf te ontwikkelen.”



Om Bellingham te vereren, heeft de club besloten om rugnummer 22 nooit meer te gebruiken. ,,Zijn gedrag op én buiten het veld hebben Jude tot een rolmodel gemaakt. Rugnummer 22 is synoniem komen te staan voor hem als speler. Daarom hebben we als club besloten om het rugnummer nooit meer te gebruiken, zodat deze symbool komt te staan voor een speler die een van ons was én om anderen te inspireren.”



Bellingham plaatste vandaag ook een afscheidsboodschap op Twitter: ,,Dit is niet de manier waarop ik afscheid wilde nemen (met de nederlaag tegen Derby County, red.). We hebben alles gegeven, maar het mocht niet zo zijn. Ik kan Birmingham City niet vaak genoeg bedanken voor wat ze voor me hebben gedaan in de afgelopen tien jaar. Het was absoluut een groot plezier om te mogen werken met deze staf en de teamgenoten die ik heb gehad. Ik ben ze alles verschuldigd voor de manier waarop ze me hebben geholpen om volwassen te worden. Wat er ook gebeurt met Birmingham City. Dit is mijn club en ik zal voor altijd een blue zijn. Helaas heb ik mijn dankbaarheid niet aan de fans kunnen laten zien. We hebben altijd een goede band gehad en ik weet zeker dat zij weten dat ik van ze houd. Dit is geen afscheid, maar een ‘tot ziens’. Ik wens de club het allerbeste voor de toekomst.”