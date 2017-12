Eerste basisplaats Afellay, warm welkom Van Dijk op Anfield

Video Zorgen om Lukaku na akelige botsing met Hoedt

19:16 Romelu Lukaku is in het thuisduel van Manchester United met Southampton met een op het oog ernstige hoofdblessure van het veld afgevoerd. De Belgische spits kwam in de beginfase van de wedstrijd in een luchtduel met Wesley Hoedt met zijn achterhoofd tegen het hoofd van de Nederlandse verdediger aan.