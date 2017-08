Eerste basisplaats Robben bij Bayern

In de gewonnen bekerwedstrijd tegen Chemnitzer FC (5-0) en het openingsduel in de Bundesliga met Bayer Leverkusen (3-1) mocht Robben steeds een half uur meedoen. In Bremen begint de 33-jarige vleugelspits voor het eerst in de basis. Dat is goed nieuws voor bondscoach Dick Advocaat, die komende week in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk hoopt op een fitte en scherpe Robben.

Doelman Manuel Neuer, hersteld van een voetbreuk, verschijnt ook aan de aftrap.