Eerste Klasse begint: uitkijken naar nieuwe rol van wereldster Kompany

Vincent Kompany is zonder twijfel dé attractie van de Belgische competitie die vanavond van start gaat met een wedstrijd van landskampioen RC Genk. Maar wereldster of niet, Kompany gaat een lastig seizoen tegemoet, zo denken de twee voormalige Anderlecht-spelers Gilles De Bilde en Bram Nuytinck.

Zijn stem klonk begin deze maand over De Toekomst en Sjaak Swart keek er best een beetje gek van op. De verdediger die eerst nog Ajax-aanvaller Lassina Traoré van het scoren probeert te houden tijdens de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Ajax staat in de tweede helft langs de kant aanwijzingen te geven aan wat in de eerste helft nog zijn medespelers waren. Kompany (33) is in Brussel komend seizoen namelijk zowel speler als trainer.

Het beeld van Kompany in wedstrijdtenue als die van een keurige oefenmeester langs de kant is er een die ze in België wellicht vaker zullen zien in de Eerste Klasse die vanavond van start gaat met de wedstrijd tussen RC Genk en KV Kortrijk. Het zal dit seizoen ook één van de eerste keren zijn dat recordkampioen Anderlecht, de club van Kompany, géén absolute favoriet is voor de titel. Dat zijn volgens voormalig Belgisch international Marc Degryse namelijk eerder de huidige landskampioen RC Genk en wellicht Club Brugge. Standard Luik maakt ook een kansje, maar Anderlecht lijkt eerst ‘puin moeten te moeten ruimen’, stelt Degryse in Het Laatste Nieuws.

Roerige seizoenen

,,Dat is het zeker het geval”, weet voormalige Anderlecht-spits Gilles De Bilde. ,,Ze hebben er het slechtste seizoen sinds een jaar of zestig achter de rug.” Toch schat voormalig Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck (115 competitiewedstrijden) in dat de komst van Kompany naar de club, een uitstekende zet is. Als speler van Serie A- club Udinese volgt hij de Belgische Eerste Klasse nog steeds met warme belangstelling. ,,Ze hebben bij Anderlecht nogal wat roerige seizoenen achter de rug natuurlijk. Met Hein Vanhaezebrouck als trainer zou het er allemaal goed komen maar hij werd alweer snel ontslagen. Ook de president stapte op. Het was er afzien.”

Maar Anderlecht blijft Anderlecht, denkt Nuytinck. ,,Een grote club met de nodige middelen. En de komst van Kompany is hartstikke goed voor de club. Als je ziet wat zijn statuur meebrengt, dat is heel wat.” ,,Kompany gaat zeker niet uitbollen de club”, weet De Bilde. ,,Hij wil nog een jaar of drie voetballen en daarmee is hij een absoluut sieraad voor de competitie. Zijn kwaliteiten overstijgen de Belgische competitie met groot gemakt.”

Maar over Kompany’s rol als trainer/speler is De Bilde sceptischer: ,,Dat is een toch heel ander verhaal. Als trainer heb je het ontzettend druk. Je bent verantwoordelijk voor een grote kern en hebt de hele dag overleggen met bijvoorbeeld de medische staf. Ondertussen moet hij dan ook nog uitgerust zijn om de verdediging te leiden. Dit is op zijn pad gekomen en hij heeft dat aanvaardt maar ik ben benieuwd. Hij moet tenslotte wel voor de totale ommekeer zorgen daar.”

,,Toch denk ik dat ze in België vooral blij moeten zijn dat een speler als Kompany weer terug is”, zegt Nuytinck. ,,Als je hem bij Manchester City bezig zag met jonge jongens, dan kan hij heel waardevol zijn. Door zijn contacten zijn Philippe Sandler en Samir Nasri naar de club gekomen. Dat zijn toch mooie namen voor Anderlecht. En hij heeft het vak natuurlijk af kunnen kijken van Guardiola. Dat lijkt mee een mooie leraar.”