Eerste nederlaag Atalanta sinds 20 januari, Inter eindigt punt achter Juventus

Atalanta wilde een prachtig seizoen in de Serie A vanavond afsluiten met een tweede plaats en honderd goals, maar het team van Gian Piero Gasperini kwam een slechte start niet meer te boven. Danilo D’Ambrosio kopte al na een minuut spelen de 0-1 binnen voor Internazionale, waarna Ashley Young na twintig minuten spelen met een fraai schot de voorsprong verdubbelde namens de bezoekers uit Milaan: 0-2. Beide teams kregen daarna nog genoeg kansen, maar goals vielen er niet meer in Bergamo.

Juventus speelde vanavond met een B-team (geen Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Miralem Pjanic en Matthijs de Ligt in de selectie) tegen AS Roma. De bezoekers uit de hoofdstad wonnen met 1-3 in het Allianz Stadium in Turijn. Gonzalo Higuaín opende de score nog na vijf minuten, maar halverwege de eerste helft maakte Nikola Kalinic gelijk. Diego Perotti scoorde vervolgens net voor (uit een penalty) en net na rust namens AS Roma. Justin Kluivert mocht de Argentijn in de 73ste minuut nog vervangen.