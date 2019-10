Eerste nederlaag voor Arsenal ondanks goal Van de Donk

Daniëlle van de Donk, die afgelopen week nog haar honderdste interland speelde, maakte al in de negende minuut de 0-1 na een mooie steekpass van spits Vivianne Miedema. Arsenal had de wedstrijd daarna lange tijd onder controle, maar in de 57ste minuut maakte Chelsea-spits Bethany England de gelijkmaker namens de thuisploeg op het uitverkochte Kingsmeadow in het zuiden van Londen. De Noorse verdediger Maria Thorisdóttir schoot in de 85ste minuut vervolgens de 2-1 binnen namens Chelsea. Jill Roord, de derde Nederlandse speelster bij Arsenal, kreeg in de blessuretijd nog een goede kans op de 2-2, maar haar inzet werd knap verdedigd door een speelster van Chelsea.