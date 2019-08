Eerste puntenverlies voor De Jong met Sevilla

Invaller Franco Vazquez bracht Sevilla na 80 minuten op voorsprong door de bal uit een vrije trap van Ever Banega fraai in te koppen, maar kort daarna trok Denis Suárez de stand alweer gelijk. De Jong was in de openingsfase twee keer dicht bij een doelpunt. De aanvaller wist eerst een voorzet van Sergio Reguilón niet lekker te raken. Even later knalde De Jong de bal met links wild voorlangs.



De oud-PSV'er had in de voorgaande wedstrijden tegen Espanyol (2-0) en Granada (1-0) ook niet gescoord, maar was toen wel steeds betrokken bij een doelpunt. Met zeven punten uit drie duels gaat Sevilla voorlopig aan kop in La Liga. Atlético Madrid, dat zes punten heeft, kan de eerste plek echter overnemen als het zondag wint van Eibar.