Eerste succesje Hodgson met Crystal Palace

Bakary Sako kwam in de twaalfde minuut tot scoren. Jairo Riedewald werd in de tachtigste minuut bij de thuisploeg gewisseld. Ploeggenoot Patrick van Aanholt mocht van Hodgson de hele wedstrijd meedoen.



Beide ploegen kwamen elkaar in de Premier League tijdens de eerste competitieronde in Londen ook al tegen. Onder leiding van De Boer verloor Crystal Palace toen met 0-3.