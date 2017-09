Eigen doelpunten en Suárez helpen Barça aan zege

FC Barcelona is ook de zesde speelronde in de Spaanse voetbalcompetitie zonder problemen doorgekomen. De uitwedstrijd tegen Girona eindigde in 0-3, waardoor het team van coach Ernesto Valverde een ruime voorsprong behoudt aan kop van de ranglijst.

De eerste twee doelpunten van Barça kwamen vandaag van spelers van Girona. In de zeventiende minuut was het eerst middenvelder Aday die de bal in eigen doel werkte, de tweede treffer kwam op naam van keeper Gorka Iraizoz. Luis Suárez bepaalde de eindstand in de 69e minuut op 0-3. Lionel Messi scoorde voor de verandering eens niet en bleef op negen doelpunten in La Liga staan.

Atlético en Real

Atlético Madrid en Real Madrid wonnen vandaag ook, waardoor de verschillen tussen de drie topclubs gelijk zijn gebleven. Barcelona heeft vier punten meer dan Atlético en zeven meer dan Real.

Regerend kampioen Real was met 1-2 te sterk voor Deportivo Alavés. Die zege was grotendeels te danken aan Daniel Ceballos. De 21-jarige Spaanse middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Real Betis, maakte beide doelpunten voor het elftal van trainer Zinedine Zidane. De eindstand was bij rust al bereikt.

Real doet het in uitwedstrijden voorlopig veel beter dan in het eigen Santiago Bernabéu. In drie duels buiten het eigen stadion zijn de Madrilenen, waar Cristiano Ronaldo wacht op zijn eerste competitiedoelpunt, nog zonder puntenverlies. Thuis verloor Real van Real Betis en eindigden de ontmoetingen met Valencia en Levante in een gelijkspel.

Atlético Madrid bracht Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen toe. De ploeg van coach Diego Simeone was in het eigen Wanda Metropolitano met 2-0 te sterk voor de club uit Andalusië en nam daardoor de tweede plaats in handen.