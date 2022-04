Eigenaar Boston Celtics en Atalanta in de markt voor Chelsea

Hij is al mede-eigenaar van de Amerikaanse NBA-basketbalclub Boston Celtics en hij kocht zich eerder dit jaar in bij de Italiaanse voetbalclub Atalanta, waar de Oranje-internationals Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer spelen.

De UEFA staat niet toe dat twee clubs van dezelfde eigenaar in een Europees toernooi spelen. Pagliuca moet dus mogelijk weer een deel van zijn aandelen in Atalanta verkopen als hij eigenaar van Chelsea wil worden. De Amerikaanse wenste de Blues alvast ‘veel succes’ voor de return in de kwartfinales van de Champions League tegen Real Madrid. De titelverdediger moet dinsdagavond in Madrid een achterstand van 3-1 zien goed te maken. ,,Ik hoop in de return op een comeback die de geschiedenisboeken in gaat.”