Eigenaar PSG vindt Tuchel de allerbeste

De ploeg uit Parijs werd in de afgelopen zes jaar vijf keer kampioen. De rijke Arabieren willen echter meer dan alleen de beste club in Frankrijk zijn. Ze willen succes in de Champions League. Carlo Ancelotti, Laurent Blanc en Unai Emery slaagden er echter allemaal niet in om PSG naar de eindzege te leiden in het belangrijkste Europese bekertoernooi.