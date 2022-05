Eigenaar Villarreal furieus over optreden Danny Makkelie: ‘Verschrikkelijk, past niet bij dit soort duels’

Met videoDanny Makkelie kreeg alom lof over zijn optreden in de halve finale van de Champions League tussen Villarreal en Liverpool (2-3), maar kon niet overal op complimenten rekenen. Villarreal-eigenaar Fernando Roig Negueroles deelde na afloop een sneer uit aan de Nederlandse arbiter.

Villarreal vond zelf dat het voor rust recht had op een strafschop, nadat Giovani Lo Celso hard naar de grond werd gewerkt door Liverpool-doelman Alisson. ,,Het was een schandalige beslissing’’, zei hij na afloop van de wedstrijd tegen Marca. ,,De scheidsrechter was niet van het niveau van deze wedstrijd. Ik zie echt geen enkele andere manier hoe je dit kunt beoordelen. De scheidsrechter was verschrikkelijk.’’

Roig wilde zich niet verschuilen achter het penalty-incident. ,,Want Liverpool was superieur en had misschien wel met een grotere uitslag moeten winnen, maar de arbitrage past niet bij de standaard voor dit soort wedstrijden. Er werden een paar kleine beslissingen die in hun voordeel uitpakten. Ik ben niet boos en alsnog trots dat we zo ver zijn gekomen, maar het was een slecht optreden van Makkelie.’’

Niet iedereen was het daar mee eens. In Mundo Deportivo kreeg de Nederlandse scheidsrechter juist complimenten. ‘Iedereen in het stadion schreeuwde om een penalty voor Villarreal, maar hij was de enige die zag dat Lo Celso al aan het vallen was voordat de doelman van Liverpool hem torpedeerde.

Danny Blind sloot zich aan bij de woorden van de Spaanse krant. De analyticus was bij Ziggo Sport lovend. ,,Alisson ging volledig voor de bal, hij kan niet onder de grond duiken. Het lijkt op een strafschop, maar ik denk dat het absoluut geen penalty is. Makkelie staat er goed voor en kan het dus uitstekend zien’’, aldus de voormalig bondscoach van Oranje.

