Eigenaar zet Newcastle United weer in de etalage

Ashley bood in september 2008 de club voor de eerste keer te koop aan. Dat deed hij nadat hij door supporters zwaar was belaagd wegens het vertrek van coach Kevin Keegan. In december van dat jaar kwam de Britse zakenman terug op zijn verkoopplannen. In mei 2009, kort na degradatie, zette hij Newcastle opnieuw in de etalage. Vijf maanden later haalde Ashley de club echter weer van de markt. Hij hoopt nu dat de deal al voor kerstmis helemaal rond is.