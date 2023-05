‘Einde aan droom Wout Weghorst: Manchester United gaat spits niet definitief overnemen’

Manchester United had geen optie tot koop in het contract van Weghorst staan, maar kon uiteraard wel onderhandelen met Burnley over een definitieve overgang van de spits. Daar kiest de club uit Manchester, op dit moment vierde in de Premier League, dus niet voor. Weghorst scoorde sinds zijn komst in de winter - van Burnley, dat hem verhuurde aan Besiktas - twee keer in 26 wedstrijden.