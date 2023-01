Einde aan soap: FC Barcelona-spits Robert Lewandowski toch voor drie duels geschorst

Voetbalpod­cast | 'De presenta­tie van Cristiano Ronaldo was een circus in het kwadraat’

Cristiano Ronaldo werd gisteravond gepresenteerd aan de fans van Al-Nassr en in de Premier League zijn ze na het WK alweer een tijdje aan het spelen. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met correspondent Geert Langendorff een mogelijke terugkeer van Ronaldo in de Premier League, het werk van Erik ten Hag en het verval van Liverpool.

6:00