Einde loopbaan dreigt voor Zlatan Ibrahimovic: zeven maanden uit roulatie na knieoperatie

Orkun Kökçü is gegroeid onder Slot: ‘Nummer 10 staat alleen nog op mijn shirt, nu wil ik spelen zoals Inie­sta’

Orkun Kökçü vraagt of hij tijdens het interview in Lagos in de schaduw kan zitten. ,,In de zon ga ik weer na 25 mei, na de finale’’, zo zegt hij lachend. De bekroning op een schitterend seizoen, daar moet nu alles voor wijken.

20 mei