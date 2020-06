Eindelijk weer bomvolle voetbalkalender: vanaf morgen is het elke dag raak

Voorpublicatie Frenkie de Jong en zijn eerste blik op Messi

7:10 Deze week voetballen ze we weer verder in Spanje. Zaterdag komt Frenkie de Jong (23) met FC Barcelona in actie, op Mallorca. In het net verschenen boek Van Johan tot Frenkie van AD-correspondent Edwin Winkels vertelt De Jong onder meer over zijn jeugdliefde Barça én Messi.