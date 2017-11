Eindelijk weer zege voor 'Fener' dankzij Soldado

Valencia blijft in spoor van FC Barcelona na zege op Espanyol

19 november Valencia is na twaalf speelrondes in La Liga nog altijd ongeslagen. De ploeg van trainer Marcelino Garcia Toral won vanmiddag met 0-2 op bezoek bij RCD Espanyol. Volgende week zondag krijgt Valencia de nog ongeslagen koploper FC Barcelona op bezoek in Mestalla. Het gat is nu vier punten.