Eintracht Frankfurt verlost Dost van Sporting: ‘Verheug me op de Bundesliga’

Zijn terugkeer naar de Bundesliga had nogal wat voeten in aarde. Maar Bas Dost is na een hectische periode dan eindelijk verlost van Sporting Lissabon. De 30-jarige spits is de komende drie jaar speler van Eintracht Frankfurt.

Door Wietse Dijkstra



Bij de nummer zes van het afgelopen seizoen wordt Dost de opvolger van de naar West Ham United vertrokken Sébastien Haller. ,,Het was na zijn vertrek belangrijk om een adequate vervanger te vinden, die in het gunstigste geval al over veel ervaring beschikt en meteen in staat is om te helpen”, aldus Frankfurts technisch directeur Fredi Bobic. ,,Bas voldoet hieraan en kent de Bundesliga. Hij is met zijn postuur en trefzekerheid een belangrijke bouwsteen in onze selectie.”

Dost wordt na Arie van Lent, Luc Castaignos, Jetro Willems en Jonathan de Guzman de vijfde Nederlander bij Eintracht. Alleen laatstgenoemde staat nog onder contract bij de club die zijn thuiswedstrijden voor 50.000 toeschouwers afwerkt in de Commerzbank Arena. ,,Ik ben blij hier te zijn en verheug me de Bundesliga”, laat de spits op de site van zijn nieuwe club weten. ,,Ik ben een aanvaller die van doelpunten maken houdt. Daarvoor ben ik gekomen. Eintracht heeft vanaf het begin laten zien dat ze me wilden hebben. Dat maakt me trots. Ik moet nu wat teruggeven.”

Hoewel Dost de afgelopen drie seizoenen uiterst succesvol was bij Sporting Clube de Portugal – in 127 duels scoorde hij 93 keer – verliep het afscheid allesbehalve vlekkeloos. Vorige week nog kreeg de spits publiekelijk een veeg uit de pan van de clubleiding. Dost, zo beweerden ze bij Sporting, wilde al maanden vertrekken, maar hield zijn transfer naar Frankfurt op door op het laatste moment extra financiële eisen te stellen.

Het kamp Dost was perplex en sloeg onmiddellijk terug. Niet de speler wilde weg, de te dure werknemer móest weg bij het financieel geplaagde Sporting, zo reageerde zijn zaakwaarnemer Gunther Neuhaus. Het typeerde de vertroebelde relatie tussen beide partijen.



In een weloverwogen statement keek Dost vandaag terug op de drie bewogen jaren die hem zowel geluk als diepe ellende brachten. In Lissabon was hij als topscorer de gevierde man, maar werd hij ook het ziekenhuis in geslagen toen hooligans van de club het trainingscomplex in Alchochete aanvielen. Dat laatste is hij nooit vergeten.

Dost na het winnen van Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi. © Getty Images ,,Het is tijd om tot ziens te zeggen na drie opwindende jaren met Sporting'', aldus Dost. ,,Ik heb altijd met mijn hart en met veel passie voor deze club gespeeld en we hadden fantastische momenten, maar ook sommige heel moeilijke en pijnlijke tijden. Vooral na de gewelddadige aanval tegen ons op Alchocete vorig jaar. Maar ik heb altijd de steun en de liefde van de fans in Lissabon gevoeld. Daarom heb ik vorig jaar mij contract verlengd.''



Het jaar na de aanval ging het allemaal net iets minder soepel dan in zijn eerste twee seizoenen. Mede door blessures scoorde hij ‘slechts’ 23 keer (in 34 officiële wedstrijden). Wel won hij met Sporting - onder trainer Marcel Keizer - de twee Portugese bekertoernooien. In beide finales tegen Porto was hij trefzeker. Maar na het behalen van de laatste trofee, voelde hij al dat het na drie jaar Sporting mooi geweest was.

Voor de man die een garantie is voor goals was uit verschillende landen belangstelling. Zijn voorkeur ging echter uit naar Duitsland, waar hij tussen 2012 en 2016 speelde voor VfL Wolfsburg (48 goals in 117 wedstrijden).



,,Ik wil alle mensen bedanken die me in het verleden hun vertrouwen hebben gegeven’’, aldus Dost, die blij is dat hij weer vooruit kan kijken. ,,Om eerlijk te zijn: het afscheid doet pijn, maar ik kijk er ook naar uit om nu voor Frankfurt te spelen.’’

Bas Dost als speler van VfL Wolfsburg tégen Eintracht Frankfurt. © BSR Agency