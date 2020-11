EK-opponent Noord-Macedonië blijft ongeslagen in Nations League

België rekent tegen Engeland op herstelde Lukaku

14 november De Belgische bondscoach Roberto Martínez rekent zondag in de Nations League tegen Engeland op spits Romelu Lukaku. De topscorer van Internazionale trainde de afgelopen dagen individueel vanwege lichte klachten. ,,Alles is onder controle, we zijn positief gestemd over zijn speelkansen”, zei Martinez.