El Ghazi en co door omstreden goal onderuit bij City

Smith, die in de 68ste minuut Anwar El Ghazi liet invallen, was terecht boos omdat Rodri de schutterende Tyrone Mings de bal ontfutselde terwijl hij buitenspel stond. De Spanjaard gaf de bal af op Bernardo Silva, die resoluut binnenschoot. City-aanvaller Kevin de Bruyne was 20 minuten eerder met een ogenschijnlijk lichte blessure naar de kant gegaan. De Belg werd in de 59ste minuut vervangen door Gabriel Jesus.



Dankzij de zege staat Manchester City nu bovenaan in de Premier League, met een beter doelsaldo dan Leicester City. Manchester United neemt de koppositie vanavond weer over als het wint bij Fulham.