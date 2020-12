El Ghazi is ‘on fire’: ‘Hij is nu een van de beste spelers in de Premier League’

El Ghazi moest dit seizoen lang wachten op zijn kans. Mede door een blessure maakte hij pas begin november zijn eerste speelminuten in de Engelse voetbalcompetitie. De tweevoudig Oranje-international moest het aanvankelijk doen met invalbeurten. Nadat hij op 12 december als invaller met een strafschop in de blessuretijd het winnende doelpunt had gemaakt tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) kreeg El Ghazi het vertrouwen van manager Dean Smith. Hij beloonde dat met doelpunten tegen West Bromwich Albion (twee), Crystal Palace en Chelsea. ,,Ik ben goed in vorm en voel me sterk”, zei de 25-jarige aanvaller. ,,Het is wel zwaar om zoveel wedstrijden te spelen in een korte periode, dat ben ik niet gewend. Ik had hiervoor bijna twee maanden niet gevoetbald. Maar ik kom er wel doorheen. Het is altijd fijn om te scoren en het team te helpen.”

Aston Villa staat vooral dankzij de productiviteit van El Ghazi op de vijfde plaats in de Premier League. ,,We doen het als team heel goed. Of we Europees voetbal kunnen halen? Dat weet je nooit. We doen het wedstrijd voor wedstrijd. Op nieuwjaarsdag spelen we tegen Manchester United. Daarna zien we wel verder”, aldus de aanvaller, die ook op een tevreden trainer kan rekenen. Dean Smith na afloop: ,,Sinds Anwar in de basis is gekomen, heeft hij vijf keer gescoord in evenveel wedstrijden. Daar heb ik weinig tegenin te brengen...”